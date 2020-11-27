Дженнифер Энистон выложила фото с загадочным мужчиной

Отношения Дженнифер Энистон и Брэда Питта закончились еще в начале нулевых.

Однако актеры были настолько яркой и интересной парой, что многие поклонники по‑прежнему мечтают об их воссоединении.

Впрочем, для этого, казалось бы, есть все основания — сперва Брэд развелся со своей супругой Анджелиной Джоли, а вскоре и Джен рассталась с бойфрендом Джастином Теру. После этого оба стали тщательно скрывать свою личную жизнь.

Однако экс-влюбленных регулярно замечают вместе на закрытых вечеринках. А инсайдеры вовсю рассказывают о том, что Энистон и Питт стали ближе друг к другу. Кроме того, звезды успели вместе выступить в онлайн-спектакле, чем вызвали настоящий ажиотаж у интернет-пользователей.

На днях у поклонников Джен вновь появился повод думать о том, что она проводит время с Брэдом. В Инстаграме актриса опубликовала кадр, сделанный на съемках сериала «Утреннее шоу». Лицо знаменитости в кадре скрыло верхнюю часть тела мужчины, лежавшего рядом с ней.

Однако поклонники нисколько не сомневаются в том, что это Питт.

И дело не только в стиле одежды — в повседневной жизни Брэд очень любит удобные аутфиты с брюками карго, — но и в часах. Поклонники сразу узнали серебряный аксессуар от швейцарской компании Breitling.

Актер является давним поклонником этой фирмы, а однажды и вовсе принимал участие в их кампейне.

: showdream.org