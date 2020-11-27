Коломойський і Палиця мають українців за ідіотів – Шабунін

Палиця на вчорашньому, 26 листопада, ефірі «Право на владу» заявив, що країна, яка бере в борг, не може бути успішною

Це нахабна, очевидна брехня. У борг беруть усі економічно успішні країни: Німеччина, Японія, Франція, Китай – усі беруть.

До речі, найбільший зовнішній борг у США – важко назвати цю країну «неуспішною».

Точніше навіть не так – у борг беруть усі країни (окрім кількох мініатюрних, як, наприклад, Ватикан).

Правда в тому, що не всім країнам нормальні інституції в борг дають.

Наприклад, МВФ і Світовий банк не дає в борг таким «успішним» країнам як Венесуела, Північна Корея тощо.

Цим двом (і схожим на них) гроші хіба Росія та Китай дають. Ціну цих грошей треба пояснювати?

Але навіть Венесуела та Північна Корея хотіли би брати в борг у МВФ та Світового банку (бо в них дуже низькі кредитні ставки).

Але нормальні інституції їхнім палицям при владі позичати не хочуть. Як, до речі, жодна притомна інституція не дасть у борг Коломойському.

Просто Палиця й Коломойський вважають українців ідіотами, яким брехню можна прямо в очі цвіркати. Особливо, якщо робити це з ефірів «Право на владу» на «1+1».

Хочете жити як у Венесуелі чи Північній Кореї? Голосуйте за Коломойського й Палицю.