Закредитованность россиян превысила годовой бюджет РФ

В Российской Федерации стремительно растёт уровень закредитованности населения, которая уже превышает даже показатель бюджета страны на 2020 год

Так, только за девять месяцев нынешнего года россияне увеличили долговые обязательства на 1,774 трлн рублей, что суммарно составляет 19,425 триллиона рублей. А с учётом займы МФО показатель долгов населения составил рекордные 20,957 трлн рублей.

Разумеется, показатель закредитованности населения не всегда отражает бедственное положение граждан, вынужденных брать в долг у финансовых учреждений на фоне стремительно падающего уровня благосостояния и доходов домохозяйств. Например, в тех же США практически вся социальная экономика строится на кредитовании. Но, в отличие от России, кредиты в США населением в основном выплачиваются, а не превращаются в неподъёмное бремя.

Например, за указанный выше период с января по сентябрь количество невозвращаемых кредитов в РФ, просроченных по оплате на три месяца и более, возросло на 19% или 147 млрд рублей. Такой стремительный рост проблемных кредитов является рекордным, равно как и их общий объём – 912 млрд рублей.

С учётом ежемесячного прироста данной категории закредитованности, можно смело утверждать, что к концу 2020 года невозвращаемые кредиты россиянами преодолеют исторически рекордную отметку в 1 триллион рублей, а их общее количество превысит 14 млн штук (на сегодня это 12,6 млн просроченных кредитов).

Что интереснее всего, самый высокий показатель прироста невозвратных кредитов был отмечен на территории оккупированного Крыма (+100,4%), а в оккупированном Севастополе он составил +85,4%. На третьем месте по приросту невозвратных кредитов оказалась Чеченская Республика – +32,2%.

Такая колоссальная загруженность финансовой системы неоплаченными кредитами не только дестабилизирует внутренний финансовый рынок, но и мешает в целом полноценно функционировать финансовой системе страны. Ведь очень важным фактором преодоления подобной задолженности, является гибкость экономики, которая в России напрочь отсутствует.

В перспективе закредитованность населения России будет только расти, равно и как показатель невозвратных долговых обязательств. А это всё не только явный признак экономического коллапса, но и неизбежной дестабилизации, на фоне обнищания населения.