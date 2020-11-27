Право на торговельну марку «Сбербанк» в Україні має тільки «Ощадбанк» — Верховний Суд України ухвалив рішення

Сбербанк і Ощадбанк судилися через права на торгову марку з 2016 року.

Касаційний господарський суд Верховного Суду України 26 листопада відхилив касаційну скаргу Сбербанку Росії і залишив у силі рішення про визнання торговельної марки Сбербанк власністю Ощадбанку. Про це повідомляється на сторінці Верховного Суду в Facebook.

«Верховний Суд не знайшов підстав для задоволення касаційної скарги ПАТ Сбербанк Росії і залишив без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 10 серпня 2020 року, якою було відмовлено в позові. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає», — сказано в повідомленні Верховного Суду.

Як повідомлялося, 10 серпня Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляцію Ощадбанку і відхилив позов Сбербанку Росії про скасування торгової марки Сбербанк, права інтелектуальної власності на яку на території України належать Ощадбанку.

Представники Сбербанку Росії подали позов щодо того, що реєстрація Ощадбанком торгової марки Сбербанк на території України порушила їх права.

Рішення суду підтверджує право Ощадбанку на ТМ Сбербанк, але при цьому не забороняє українській дочці російського Сбербанку використовувати назву Сбербанк.

Розгляд справи, починаючи з першої інстанції, тривав понад чотири роки.