Без батьків та гостей: як проходитимуть новорічні свята у дитсадках та школах Києва

Новорічні свята у дитсадках та школах Києва відбудуться без присутності батьків та гостей.

Таке рішення ухвалив міський Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації сьогодні, 27 листопада, повідомив мер міста Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«Ситуація із захворюваністю у садочках та школах поки що контрольована. Але ми всі розуміємо, що епідеміологічна ситуація – складна. Тому новорічно-різдвяні свята в закладах дошкільної освіти та в школах столиці відбуватимуться без батьків та запрошених гостей», – зазначив голова столиці.

У такий спосіб, за словами мера, вдасться уникнути скупчення людей та мінімізувати ризики інфікування. Адже діти часто хворіють на коронавірус безсимптомно, передаючи недугу тим, хто з ними контактує.

«Я сподіваюся на розуміння батьків. Та на чітке виконання рішення керівниками шкіл та садочків. Свята в навчальних закладах будуть. Але тільки для дітей», – наголосив Кличко.