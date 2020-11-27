В Южной Америке обнаружена гигантская фигура ацтека-воина (видео)

Находка старше пирамид и цитаделей ацтеков.

Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на территории Южной Америки гигантскую фигуру, которая может изображать ацтека-пришельца. На скульптуру древнего воина конспиролог наткнулся при использовании Google Earth.

Уоринг часто задействует площадку для поиска артефактов, указывающих на то, что Землю посещали представители внеземных цивилизаций. Внимание уфолога привлекла вырезанная на склоне горы фигура воина, находящегося в сидячем положении. По мнению конспиролога, находка старше пирамид и цитаделей ацтеков, которым свыше 2 тысячи лет. Возраст резьбы, согласно оценкам Уоринга, превышает 5 тысяч лет. Посредством линейки Google уфолог установил, что высота “пришельца” составляет около 112 метров.

В заключении Уоринг назвал статую подтверждением того, что Земля давно является привлекательным местом для инопланетян. Древние ацтеки могли высадиться в Южной Америке после прибытия на планету на космическом корабле, после чего мигрировали на север.

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: lenta.ua