В Киеве появился самый высокий мурал в Европе

В Киеве художники закончили рисовать самый высокий мурал в Европе, который размещен на стене 25-этажного жилого дома.

Об этом авторы проекта сообщили в соцсети.

«Команда PastART studio завершила создание самого живописного мурала в Европе «Материнство», который олицетворяет устойчивые семейные ценности. Это настоящее произведение искусства! Его высота составляет 78 метров, а общая площадь 1155 м2. На выполнение проекта понадобилось почти 300 человеко-часов и 343литров лака и краски», — говорится в сообщении.

На недавно построенной многоэтажке, расположенной рядом со станцией метро «Харьковская», изображена женщина с младенцем на руках. Художники трудились над гиганским изображением более трех недель. Авторы проекта заявляют, что этот мурал является самым высоким в Европе.