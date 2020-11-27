В «Слуге народа» прокомментировали возможную отставку Степанова

Сейчас глава Министерства здравоохранения Максим Степанов может спокойно продолжать выполнять свои обязанности не беспокоясь из-за угрозы отставки.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Об этом рассказал на правах анонимности представитель фракции «Слуга народа» в ВР.

«Можете поверить, несмотря на старания фракции «Голос», несмотря на то, что есть вопросы к министру — отставка ему не грозит. Не в этом году так точно. Рабочий процесс идет. Степанов работает и голосов в поддержку его отставки нет», — сообщил источник.

Собеседник также отметил, что тем более не хватит поддержки для назначения нового главы Минздрава.

«Какие-то кандидатуры кулуарно обсуждались. Но важен вопрос достаточной поддержки, а ее нет, нет голосов. Те кандидатуры, которые потенциально может предложить «Голос» не найдут поддержки в зале. У нас же нет потенциальной кандидатуры, которая бы также объединила все монобильшинство», — пояснил собеседник.

Он отметил, что сейчас голосования за любой наименее спорный вопрос усложняются еще и тем, что многие депутаты болеют коронавирусом и голосов одних только «слуг» может оказаться недостаточно.

Как писалось ранее, бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, по информации осведомленных источников, «проталкивает» на должность Татьяну Думенко, которая до недавнего времени возглавляла Государственный экспертный центр Минздрава.

О Думенко известно, что она является фигурантом уголовного производства о нанесении ущерба государству на сумму около 1,5 млн грн. Суды по делу продолжаются.