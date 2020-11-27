Ресурс ОРДО рассказал о неудачной вакцинации от COVID-19 боевиков: «55% заболели!»

По информации источников из «минздрава ДНР» результаты испытания российской вакцины «Спутник» на бойцах 1 АК в ОРДО завершились не очень удачно.

Об этом сообщает Телеграмм-канал «Вольнодумец».

Как отмечает ресурс, 31 октября текущего года в ОРДО под контролем вирусологов из Москвы, вакцину от коронавируса под видом прививки от сезонного гриппа, вкололи 20 бойцам одного из подразделений 1 АК. По прошествии определенного периода времени выяснилось, что 11 человек из подопытных заболели коронавирусом: 5 уже выздоровели, 5 еще болеют, при чем 2 — в тяжелой форме и один летальный исход с 90% поражением легких. Из 9 остальных 6 человек пока здоровые, а у троих — возникли проблемы с почками и их пришлось госпитализировать.

«Вольнодумец» отмечает, что такие результаты показывают, что информация российских СМИ о том, что эффективность от использования российской вакцины составляет 92%, не подтверждается, поскольку из 20 привитых 55% заболели COVID-19. При том что у 15% возникли осложнения после применения вакцины «Спутник». Ресурс пишет:

«Поэтому сегодняшнюю новость о решении Путина начать испытания вакцины „Спутник“ на российских военных и провести вакцинацию 400 тыс военнослужащих ВС РФ, воспринял с воодушевлением! Думаю, еще больше „обрадовались“ родители военнослужащих российской армии».