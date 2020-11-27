В Україні продають унікальний одномісний спорткар із США

В Україні продають рідкісне авто американської марки Vanderhall. По суті – це трицикл.

Модель під назвою Venice Speedster продають на популярному онлайн-майданчику за неймовірні 42 тисячі доларів.

Триколісний транспортний засіб з одним посадковим місцем має у своєму розпорядженні 1,4-літровим мотором, який генерує 182 «конячки».

Завдяки легкій конструкції авто прискорюється до «сотні» за 4,5 секунди. Максимальна швидкість диво-спорткара становить 220 км на годину.

: autotheme.info

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