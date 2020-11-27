Лукашенко в больнице Минска сказал больному с COVID-19, что «такие бастовать не будут»

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября посетил 6-ю больницу Минска, где пообщался с инфицированными COVID-19 пациентами.

Фото политика в медучреждении, а также видео разговора Лукашенко с больными опубликовал «Пул Первого» в Telegram

На записи видно, что Лукашенко сидел на кровати инфицированного и держал свою руку на его спине. Пациенты в это время лежали на животе (очевидно, чтобы облегчить дыхание).

Один из медиков сказал, что им надо работать (начало разговора на видео не попало). В ответ политик пошутил: «Так забастовка, чего вы! Побудьте». Какой-то мужчина ответил, что они забастовок «не понимают».

«Я говорю: люди, которые переболели, уже никогда бастовать не будут», – сказал Лукашенко.





Портал TUT.BY отметил, что ранее политик в маске не появлялся. Однако, в больнице он несколько раз пренебрег правилами ношения повязки: сдвинул ее на подбородок, а после вернул на место, касаясь передней поверхности необработанными антисептиком руками.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что заразился коронавирусом, но перенес болезнь «на ногах».