«Похороню вас всех»: Филатов эмоционально обратился к Коломойскому после выборов

Борис Филатов, которого во второй раз избрали городским головой Днепра, обвинил Игоря Коломойского в препятствовании на местных выборах. Политик пообещал «похоронить политически и репутационно олигарха и его банду».

Филатов убежден, что его оппонент «цинично украл» у него победу в первом туре местных выборов. Об этом новоизбранный мэр Днепра написал на своей фейсбук-странице.

Политик пояснил, что «молчал, стиснув зубы, но теперь имеет полное моральное право высказаться, не стесняясь в выражениях». Он заверил, что фамилия любого кандидата против него во втором туре была лишь одна, а именно – Коломойский.

Филатов назвал олигарха врагом государства и абсолютно аморальным человеком. «Именно таким был его план – затянуть меня в любой способ во второй тур и там попытаться уничтожить», – подчеркнул он.

27 ноября Филатов принял присягу мэра Днепра. Во втором туре выборов получил 80,61% голосов и победил Загида Краснова, лидера местной политсилы «Сила общин».

«Боря – могильник»

«Коломойский и его банда прозвали меня «Боря – Могильник». С маниакальной ненавистью они привязывали мое честное имя к могилам и покойникам, виселицам и гробам», – отметил мэр Днепра.

Филатов добавил, что его репутацию уничтожали с особым цинизмом. Мол, его команду и близких «взяли в заложники», нарушив более 300 уголовных дел и организовав 125 обысков.

Они думали, что я испугаюсь, откажусь от борьбы. Но я сказал: «Ок. Вы же сами придумали мне такую роль. «Боря-Могильник», так «Боря-Могильник». Я похороню всех вас. Политически и репутационно,

– подчеркнул политик.

Он пояснил, что имеет в виду «страшного» Коломойского, криминального авторитета по прозвищу «Нарик», беспринципных медиакилеров с телеканала «Г+Г», бессовестных «правоохранителей» и других.