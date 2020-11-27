Яценюк выразил недоверие украинской власти: должны быть яйца, хоть не страусиные, так перепелиные покажите

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что не доверяет украинской власти, поскольку не понимает, чего и как она хочет достигнуть.

Свое мнение политик высказал в прямом эфире политического ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера». Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 27 ноября.

«Возможно, я недалекий. Просто не осознаю, что у них (власти – Ред.) есть гениальный план. Но у меня такое впечатление, что таких недалеких, как я, уже процентов 80. Или они сами не знают, что делать», – сказал Яценюк.

По его словам, власть должна понять, что ее действия должны быть прогнозируемыми.

«Нужно коммуницировать с людьми. Скажите, пожалуйста, что вы хотите достичь. Сказать, что мы хотим, чтобы все было хорошо – звучит красиво, только поясните, что такое хорошо», – уточнил экс-премьер.

Также он, пользуясь эфиром программы, обратился к представителям власти от имени всех избирателей.

«Я обращаюсь к тем людям, которые представляют сегодняшнюю украинскую власть. Скажите, пожалуйста, что и как вы собираетесь делать в нашей стране. У вас власть должна иметь, извините, яйца. Если у вас нет страусиных яиц, то хоть перепелиные вы можете показать?», – спросил Яценюк.