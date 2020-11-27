Супрун развеяла мифы об антителах у тех, кто переболел коронавирусом

Бывшая глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, обязательно ли носить маску тем, кто уже переболел коронавирусом.

На своей странице в Facebook она развеяла основные мифы об антителах.

Супрун отметила, что носить маску и придерживаться других противоэпидемическим мер следует независимо от того, переболел человек или нет.

О защите антител после болезни

Бывшая министр, ссылаясь на ряд исследований, подчеркнула, что сейчас нельзя точно сказать, как долго сохраняются антитела и дают ли они эффективную защиту после болезни.

Изначально ученые считали, что антитела сохраняются до трех месяцев, а продолжительность защиты зависит от того, какое было течение болезни – чем тяжелее, тем дольше.

Однако согласно новому исследованию, антитела могут сохраняться до шести месяцев. Также были данные, что они вообще могут не появляться из-за болезни.

«Одно понятно точно – антитела не дают длительную защиту и эта защита индивидуальная. Поэтому не стоит считать, что получение антител – это панацея. Существует еще один уровень защиты, который играет более значимую роль – это клеточный иммунитет. Именно они обнаруживают и уничтожают инфицированную вирусом клетку, а затем способны сохранять клеточную память о возбудителей болезни», – подчеркнула Супрун.

О повторных случаях заражения

Супрун обратила внимание, что сейчас ученые провели мало масштабных исследований о повторных случаях заражения. Эксперты только собирают данные, но однозначных выводов, кроме того, что маски стоит продолжать носить и следить за гигиеной, не делают.

«Вероятность заболеть еще раз может существовать и через несколько штаммов вируса. Несмотря на мутации, вирус SARS-CoV-2 пока показывает незначительную изменчивость. Это хорошо. Впрочем, очень важно помнить, что вирус новый, его до сих пор изучают, поэтому снимать маски еще очень и очень рано», – пояснила бывшая глава Минздрава.

Должны ли все переболеть, чтобы получить коллективный иммунитет

По данным исследований, очевидно, что это не касается COVID-19. Свидетельством тому Супрун считает данные о продолжительности действия антител и невозможность определения клеточного иммунитета.

«Единственный способ приобрести коллективный иммунитет – это вакцинация, а до этого нужно продолжать придерживаться необходимых мер», – подчеркнула она.

Можно ли узнать наличие антител с помощью тестирования

Позитивный тест на антитела не признан методом, который гарантированно может определить их. Есть большая вероятность, что результат (положительный или отрицательный) будет ошибочным. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра Mayo Clinic и Центра по контролю и профилактики заболеваний США.

«В конце концов, ношение маски, мытье рук и соблюдение дистанции могут защитить не только от вируса SARS-CoV-2, но и, например, от вируса гриппа, который может быть не менее опасным для здоровья. Правильное ношение маски в общественных местах и везде, где это необходимо, – это нормальное проявление уважения к людям вокруг. Никто не может знать болели вы или нет, есть ли у вас иммунитет, можете ли вы инфицировать других», – подытожила Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.

Facebook Ульяны Супрун.