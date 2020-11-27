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На следующей неделе МОЗ Украины объявит результаты карантина выходного дня

28.11.2020

На следующей неделе Министерство здравоохранения объявит о результатах карантина выходного дня после анализа его эффективности. После этого будет решено, нужен ли в Украине новый локдаун. 

Об этом глава ведомства Максим Степанов заявил в эфире телеканал «Интер».

«Касательно эффекта, мы на следующей неделе скажем, удалось ли достичь эффекта, которого мы хотим. Но уже мы так видим и понимаем, что мы, во-первых, с одной стороны, сбили недельную динамику заболеваемости, которая была», — сказал он. 

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