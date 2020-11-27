У Мережі опубліковано архівний знімок принцеси Діани в купальнику (фото)

На одній з фотографій принцеса Вельська позує на яхті в Італії разом з Кирилом, князем Преславським, і самим Валентино Гаравані.

Джанкарло Джамметті, співзасновник модного бренду Valentino, опублікував в інстаграмі рідкісні знімки Леді Ді зі свого особистого архіву. На одній з фотографій принцеса Вельська позує на яхті в Італії.

Діана відображена в купальнику і фіолетовій сорочці, зав’язаною на талії, вона посміхається в об’єктив камери, але ховає очі за чорними окулярами.

На той момент Діана і принц Чарльз уже чотири роки жили окремо, і спадкоємець британського престолу знову зустрічався з Каміллою Шанд. Вважається, що у самої принцеси до того моменту завершився роман з Джеймсом Хьюїт, причому не по її волі — офіцера відправили на службу до Німеччини. У 1992 році мама принців Вільяма і Гаррі подала на розлучення з чоловіком.

: new-s.com.ua

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