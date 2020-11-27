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У Зеленского назвали три крупнейших блока поддержки бизнеса в условиях карантина

28.11.2020

Украинская власть наработала три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Их вскоре обсудят в парламенте.

Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По ее словам, налоги для бизнеса не будут подняты. 

«Наоборот, для некоторых направлений мы их снизили. Например, для креативных индустрий», — сказала Ковалив.

Она подчеркнула, что касается поддержки бизнеса, будут введены три крупнейшие блоки, которые будут «обсуждать завтра в парламенте с лидерами фракций и премьер-министром».

«Первое – это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе – непосредственно предпринимателям, которые будут работать или будут вынуждены сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье – собственно предприятия, которые также возможно остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме оплаченных налогов на заработную плату за месяц», — пояснила Ковалив.

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