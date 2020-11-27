В Луганской области пьяный военный ранил сослуживца

Военная прокуратура задержала военнослужащего за стрельбу, в результате которой получил ранения другой военнослужащий. Инцидент произошел в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объедененных сил.

Сейчас зарегистрировано уголовное производство по факту огнестрельного ранения военнослужащего одной из воинских частей в районе населенного пункта Трехизбенка Новоайдарского района Луганской области.

Первоочередными следственными действиями установлено, что 26 ноября причинил потерпевшему огнестрельные пулевые сквозные ранения правого бедра и левой стопы его сослуживец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, применение оружия, повлекшее пострадавшему телесные повреждения, совершено из-за нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности.

Досудебное расследование поручено следователям Территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске, осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 406 УК Украины.

Подозреваемый задержан. Сейчас готовятся уведомления о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.