В Дании хотят откопать и сжечь миллионы убитых из-за карантина норок

Датская оппозиционная партия призвала власти вырыть норок, которые после их массового забоя были захоронены из-за опасений, что они могут заражать людей мутировавшим коронавирусом.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Теперь опасения вызывают два места массовых захоронений — одно из них находится неподалеку от озера, которое используется для купания, а другое — поблизости от источника питьевой воды.

Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен заявил, что поддерживает идею об эксгумации норок и их сожжении. Но, по его словам, для этого потребуется разрешение агентства по окружающей среде.

После обнаружения нового штамма коронавируса было решено уничтожить все поголовье этих животных в стране — почти 17 млн норок, что нанесло непоправимый ущерб датской меховой индустрии — самой крупной в ЕС.