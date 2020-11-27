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В Дании хотят откопать и сжечь миллионы убитых из-за карантина норок

28.11.2020

Датская оппозиционная партия призвала власти вырыть норок, которые после их массового забоя были захоронены из-за опасений, что они могут заражать людей мутировавшим коронавирусом.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Теперь опасения вызывают два места массовых захоронений — одно из них находится неподалеку от озера, которое используется для купания, а другое — поблизости от источника питьевой воды.

Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен заявил, что поддерживает идею об эксгумации норок и их сожжении. Но, по его словам, для этого потребуется разрешение агентства по окружающей среде. 

После обнаружения нового штамма коронавируса было решено уничтожить все поголовье этих животных в стране — почти 17 млн норок, что нанесло непоправимый ущерб датской меховой индустрии — самой крупной в ЕС.

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