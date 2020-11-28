Анна Різатдінова розповіла про свої ранкові ритуали

Для олімпійської чемпіонки Анни Різатдінової ранок є важливою частиною дня. Адже саме він задає темп всьому дню та створює настрій. Тому вона старається починати його продуктивно та так, щоб отримати сили.

Виявилось, що кожен свій ранок Анна починає разом з сином. Вони роблять зарядку, снідають і їдуть у дитячий садок. Сніданок у них завжди ситний – каші з різними додатками, омлети.

Щодо сфери краси, то тут у гімнастки також є свої правила. Вона користується патчами, адже помічає їхню дію на своєму обличчі. Також дівчина зізналась, що ж фанаткою масок, тому часто заходить в магазини і скуповує їх. Вони їй потрібні для зволоження шкіри. Адже вона в Анни суха. Для цього Різатдінова також використовує різноманітні масла та креми. Головне, що свій догляд вона вже підібрала і стан шкіри дійсно покращується.

: glianec.com

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