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В Аргентине начали расследование халатности врачей, которая могла привести к смерти Марадоны

28.11.2020

В Аргентине началось расследование обстоятельств смерти бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны.

Об этом сообщает Todo Noticias.

По информации источника, следователи намерены проверить действия следившего за игроком медицинского персонала на предмет халатности. 

Подозрения у прокуратуры вызвали действия медсестры, которая не разбудила спортсмена рано утром в день смерти, хотя должна была дать ему лекарство. В итоге она вошла в комнату спортсмена только вместе с психологом и психиатром, которые приехали около 11 утра.

 

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