Повінь – зміна системи

Menu
Close

Вирусолог рассказал, почему коронавирус стремительно распространился по Европе

28.11.2020

Распространение коронавируса по Европе и всему миру началось не с Китая, а с Италии, где изначально не восприняли опасность новой инфекции всерьез, потому вирус смог мутировать и стать более заразным. 

Такое мнение в эфире телеканала ZDF высказал немецкий вирусолог Александр Кекуле.

Так, по словам ученого, сейчас человечество имеет дело с итальянским штаммом вируса SARS-CoV-2, который возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. Именно он обнаруживается у более чем 99 процентов пациентов с Covid-19 по всему миру и доминирует над уханьской разновидностью вируса.  

Также немецкий вирусолог полагает, что изначально в Италии ни власти, ни общественность не восприняли всерьез угрозу коронавируса, поэтому SARS-CoV-2 распространился по всей Италии, мутировал и адаптировался к организму человека.

 

Читайте також:   В районі Золотого-4 продовжилися заходи по розведенню сил. — українська сторона СЦКК
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *