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Трамп заявил, что Байден победил на выборах президента только в коррумпированных городах США

28.11.2020

Президент США Дональд Трамп, который отказывается признавать свое поражения на выборах, заявил, что его оппонент Джо Байден получил плохие результаты в большинстве крупных городов. 

Об этом Трамп написал в Twitter.

«У Байдена плохие результаты в крупных городах (по данным Politico), за исключением Детройта (больше голосов, чем людей!), Филадельфии, Атланты и Милуоки, где ему было необходимо одержать победу. Неудивительно, что все они расположены в самых важных колеблющихся штатах, и давно известны своей политической коррумпированностью!» — написал Трамп.

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