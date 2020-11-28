«Он жил не по средствам»: журналист сообщил, что Диего Марадона умер без денег

Аргентинский журналист Луис Вентура рассказал о финансовых проблемах бывшего футболиста сборной страны Диего Марадоны, скончавшегося на 61-м году жизни.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По его словам, у спортсмена почти ничего не осталось, а умер он в бедности, практически в нищете.

«На банковских счетах Диего почти ничего не осталось, он умер в бедности», – заявил Вентура в эфире телепередачи Fantino a la Tarde.



«[Богатство Марадоны] было растрачено, в основном, из-за вечно проколотых рук. Большую часть просто украли, чтобы опустошить карманы Диего. Этим людям нужно было просто попросить его о чем-то, и он давал», – добавил журналист.

Луис назвал себя другом Марадоны и что «всегда был близок» с легендарным футболистом. Единственным источником дохода аргентинца, как уточнил Вентура, в последние годы была скромная зарплата в клубе «Химнасия», который он тренировал.

Юрист Анджело Пизани, который помогал Марадоне при обвинениях в уклонении от уплаты налогов в Италии, подтверждает эту версию.

«Он жил не по средствам и был очень щедрым. Если хотите узнать, куда ушли деньги Диего, поговорите с людьми, которые окружали его и пользовались им. У Марадоны никогда не было больше 100 евро в кошельке», – заявил Пизани.

Corriere della Sera утверждает, что у аргентинца не было крупных банковских счетов, но при этом Диего Армандо вкладывался в имущество.

На момент смерти у Марадоны остался дом и несколько квартир в Буэнос-Айресе, шесть роскошных автомобилей, инвестиции на Кубе и в Италии, футбольные школы в Китае и соглашения на право использования изображения игрока, которые действуют и после его кончины.