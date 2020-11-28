Чем грозит неправильное употребление кофе

Неправильное употребление кофе может стать причиной обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Об этом в беседе с радио Sputnik заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

При употреблении этого напитка натощак через определённое время наступит обострение гастрита, язвенной болезни или панкреатита. «По факту мы все имеем эти заболевания в той или иной стадии, просто они могут находиться в состоянии ремиссии со школьных или студенческих лет», – отметил диетолог.

Также люди, предпочитающие пить кофе натощак, страдают от неправильного пищевого поведения. У них нет чувства здорового голода, поэтому с утра они не хотят есть и пьют кофе, чтобы взбодриться, заявил Калинчев.

Калинчев заключил, что здоровому человеку можно пить кофе в любое время, в том числе и на ночь, но важно помнить, что напиток не всегда тонизирует и иногда приводит к обратному эффекту.

: Новости Ю