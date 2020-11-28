В Арктике обнаружили загадочные дыры во льду

В ледниках Гренландии обнаружили странные дыры, причина появления которых до сих пор остается нераскрытой. Ученые NASA ломают голову над таинственным феноменом, но не могут понять, откуда взялись дыры во льду, передает FaceNews.ua.

Климатические изменения, во власти которых сегодня оказалась вся планета, особенно ярко проявляются в Арктике, которая меняется быстрее, чем любой другой регион Земли. К многочисленным проблемам, которые возникли в Арктике из-за потепления, присоединилась еще одна — теперь в арктических льдах появились странные дыры, сообщает Популярная Механика.

Проблемой занимается Джон Соннтаг, представитель миссии NASA IceBridge. В рамках этого проекта ведется съемка льдов Северного и Южного полюсов, чтобы ученые могли понять, что происходит с полярными регионами нашей планеты. “Некоторые фотографии, полученные в рамках проекта IceBridge, вызывают множество вопросов, на которые пока нет ответов. Например, серьезные опасения вызывают странные дыры во льду. Мы не понимаем, откуда они взялись, но есть несколько гипотез, описывающих их образование”, — говорит Соннтаг.

Ученый отметил, что дыры могли появиться из-за теплой воды под ледниками. Другая версия — это воздушные полости, обязанные своим появлением китам и тюленям. Правда, дыры несколько великоваты, как для последнего варианта.

: facenews.ua