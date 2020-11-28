Названы топ-5 авто, которые выдержат резкие перепады температур и сильные морозы

Автомобильные эксперты составили рейтинг автомобилей, которые в зимнее время пользуются особой популярностью у покупателей на вторичном рынке и оценили их характеристики.

ТОП-5 автомобилей опубликован на сайте inc-news.

Suzuki Jimny III второй рестайлинг

У этого автомобиля высота дорожного просвета составляет аж 19 сантиметров, а двигатель имеет мощность в 1,3-литра и 85 лошадиными силами. Не замерзать водителю и пассажиру позволит опция подогрева передних кресел. Автомобиль прочен и надежен, легко выдержывает неровности дорог, а также других зимние сюрпризы. Приобрести его можно по цене около 270 тысяч гривен.

Renault Duster I рестайлинг

Этому автомобилю не страшны даже высокие сугробы – высота дорожного просвета у него 21 сантиметр, оснащен хорошим мотор с большим ресурсом.

Хорошие модели, которые не попадали в ДТП и не требуют ремонта, на вторичном рынке продают по цене чуть больше 260 тысяч гривен.

KIA Sportage III

Высота дорожного просвета 17,2 сантиметра – этого вполне достаточно, чтобы преодолевать небольшие сугробы. Во всех комплектациях доступен полный привод, имеется опция подогрева кресел. Даже базовые комплектации оснащаются достаточным количеством опций для комфортных поездок за пределами города. Стоимость – более 330 тысяч гривен.

Skoda Yeti I рестайлинг

Этот автомобиль имеет высоту дорожного просвета 18 сантиметров, внутри – полный привод и 1,8-литровый мотор с мощностью в 152 лошадиные силы. Его стоимость на вторичном рынке около 280 тысяч гривен, но еще придется вложиться в ремонт.

Nissan X-Trail II (T31)

Хорошо переносит различные неровности дорожного покрытия, а также низкие температуры, корпусу этой машины не страшны реагенты. Все модели оснащены системой полного привода, так что на дороге он точно будет держаться уверенно. Заплатить за него придется более 280 тысяч гривен,

: apostrophe.ua