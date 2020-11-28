Який спосіб схуднення найнебезпечніший для тіла: відповідь вчених

Серед сотень способів схуднення є один, який вкрай шкідливий для організму людини.

Людям з ожирінням медики та дієтологи часто рекомендують дробове харчування – 5-6 прийняття їжі в день невеликими порціями. Однак цей метод загрожує проблемами з організмом.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Ковентрі (Великобританія). Вони стверджують, що вищевказаний метод боротьби із зайвими кілограмами не тільки ніяк не впливає на швидкість метаболізму і зниження маси тіла, але і реально завдає відчутної шкоди здоров’ю.

Вчені прийшли до висновку, що для схуднення ключове значення має тільки загальна калорійність добового раціону, а не кількість прийняття їжі. У дослідженні брали участь 24 жінки, частина з яких мали нормальну вагу, а частина – страждали ожирінням. Випадковим чином їх розділили на дві групи, в одній з яких випробовувані їли п’ять разів на день, в іншій – тільки два, проте загальна кількість калорій, споживане кожною жінкою за добу, було однаковим. Вчені також щодня відстежували кількість енергії, яка витрачається кожною з учасниць випробування.

Дослідники встановили – частота і кількість приймання їжі не роблять ніякого впливу на те, скільки калорій спалить організм на добу. Крім того, витрата енергоресурсів був приблизно однаковим і у тих жінок, які їли часто маленькими порціями, і у тих, хто харчувався рідко і багато (причому незалежно від того, було у них ожиріння чи ні).

: health.glavred.info

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