Дженніфер Лопес розповіла, який серіал вона чекає на Netflix

4 грудня на Netflix виходить довгоочікуваний серіал «Селена», присвячений шляху до слави мексикансько-американської співачки Селени Кінтанілья. Netflix зняв серіал про її життя, творчість і трагічну смерть – знаменитість загинула в 23 роки від кулі.

«Народ, я не знаю, чи чули ви про новий серіал про Селену на Netflix, – говорить Джей Ло в ролику, опублікованому на цьому тижні. – Я грала у фільмі «Селена», і ця роль стала поворотним моментом в моїй кар’єрі. Я була така схвильована, коли побачила трейлер і почула про нього. Це відмінний спосіб для нового покоління познайомитися з Селеною. І я не можу дочекатися, щоб побачити серіал!» – додала Дженніфер.

: bilshe.com

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