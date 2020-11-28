Рада готова рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки, — Кондратюк

Исполняющая обязанности главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что парламент готов рассмотреть государственный бюджет на 2021 год в установленные сроки. Закон уже поступил в парламент.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Сегодня я расписала этот документ для дальнейшей работы. Верховная рада готова рассмотреть проект госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов», — заверила парламентарий.

Она добавила, что Рада работает в обычном режиме, хотя тревожной является ситуация с заболеваемостью именно среди Аппарата ВР.

«На 27 ноября этот 51 работник Аппарата, причем по ключевым вопросам организации работы парламента. 27 народных депутатов тоже находятся на лечении», — сообщила врио главы парламента.

Она добавила, что в субботу в ВР состоится совещание с участием руководства парламента, представителей Офиса президента, правительства.

На нем обсудят и определят повестку дня, вопросы бюджетного процесса, возвращение ответственности за ложное декларирование, решение конституционного кризиса, комплекс мер по поддержке ФЛП, малого и среднего бизнеса.