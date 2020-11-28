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ВОЗ заявляет, что нет доказательств попадания COVID-19 в Европу через животных

28.11.2020

Нет доказательств тому, что коронавирус в Европу занесли животные. Утверждать об источнике вируса на континенте можно будет только после исследований в Китае.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы должны быть осторожны со спекуляциями. Исследования показывают, что люди могут заражать коронавирусом норок, а норки могут передавать коронавирус человеку. Но нет никаких доказательств, что животные являлись причиной появления вируса в Европе», — сказал Райан. 

В последние месяцы были зафиксированы случаи заражения норок коронавирусом в Дании, Польше и Литве.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/YXiYPaJhTU

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 27, 2020

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