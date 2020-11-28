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Экс-сотрудницу банка «Крещатик» подозревают в расхищении денег вкладчиков

28.11.2020

Бывшая сотрудница банка «Крещатик» подозревается в хищении средств вкладчиков. Она брала у клиентов деньги и не оформляла их в депозиты.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

По данным следствия, подозреваемая отвечала за оформление договоров. Она вступила в сговор с другими сотрудниками банка, в рамках которого предоставляла вкладчикам поддельные документы, подтверждавшие перевод денег в банковский депозит. Но полученные от граждан деньги она не оформляла должным образом и использовала их на свое усмотрение вместе с соучастниками. 

В рамках этой схемы клиентам банка нанесли убытков на сумму более 10 миллионов гривен.

Бывшей сотруднице банка сообщили о подозрении и сейчас решается вопрос о мере пресечения. Также следствие устанавливает соучастников.

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