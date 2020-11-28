Отопительный сезон начался по всей Украине, — «Нафтогаз»

По состоянию на конец ноября отопительный сезон начался во всех регионах Украины. Задержка подачи тепла в отдельных населенных пунктах составила почти полтора месяца.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Нафтогаза Украины».

Сообщается, что отопительный сезон начался по всей стране, но для решения долговых проблем нужны усилия местной власти. Задержка с подачей отопления была связана с тем, что некоторые производители тепла не только накопили критические долги, но и дотянули эту ситуацию к холодам.

«Один из вопиющих примеров — город Купянск Харьковской области, где из-за бесхозяйственности местных властей люди должны были перекрывать дорогу и таким образом побудить управленцев к действиям», — отметила директор департамента по операционной деятельности «Нафтогаза» Ирина Журавлева.