В Киеве установлен рекорд по количеству новых больных коронавирусом

В Киеве по состоянию на утро субботы, 28 ноября, зафиксировали 67 278 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 1739 жителей столицы, что стало новым рекордом по суточному приросту.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Предыдущий рекорд в Киеве был днем ранее, 27 ноября, – 1520 случаев COVID-19.

За сутки в городе умерли 15 пациентов, всего летальных случаев – 1268.

Выздоровели за прошедшие сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 979 новых случая инфицирования, всего – 36 214. При этом умерло 675 пациентов (+8 за сутки), выздоровело – 12 504 (+408 за сутки).



