Коронавирусом в Украине заразились 16 294 человек за сутки

По состоянию на утро субботы, 28 ноября, в Украине официально подтвержден 709 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 16 294 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Предыдущий рекорд был накануне, 27 ноября, – 16 218 случаев COVID-19.
От коронавируса в стране умерли уже 12 093 человека (+184 за сутки), а 335 135 пациентов (+8897 за сутки) полностью побороли болезнь.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Количество заболеваний в регионах:
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г. Киев – 67278 случаев;
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Винницкая область – 17051 случай;
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Волынская область – 23656 случаев;
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Днепропетровская область – 36487 случаев;
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Донецкая область – 22210 случаев;
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Житомирская область – 29098 случаев;
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Закарпатская область – 22974 случаи;
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Запорожская область – 29296 случаев;
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Ивано-Франковская область – 35374 случаи;
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Киевская область – 36214 случаев;
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Кировоградская область – 4941 случай;
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Луганская область – 6185 случаев;
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Львовская область – 45052 случаи;
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Николаевская область – 17710 случаев;
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Одесская область – 42851 случай;
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Полтавская область – 21490 случаев;
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Ривненская область – 30430 случаев;
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Сумская область – 27603 случаи;
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Тернопольская область – 27425 случаев;
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Харьковская область – 54517 случаев;
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Херсонская область – 9845 случаев;
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Хмельницкая область – 28917 случаев;
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Черкасская область – 22053 случаи;
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Черновицкая область – 33291 случай;
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Черниговская область – 17753 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Осуществлено тестирований в сутки – 67348 (в частности методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890). Всего в Украине проведено 4 463 249 ПЦР-тестирований.