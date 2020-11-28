Грузия ввела локдаун на два месяца: что запрещено

Грузия в субботу, 28 ноября, ввела локдаун на более чем два месяца. Жесткие карантинные ограничения продлятся до 31 января 2021 года, чтобы сдержать распространение коронавируса.

При этом правительство пообещало грузинам ослабить карантин на новогодние праздники, сообщает «Грузия Online«. Исключением должны стать канун Нового года – 31 декабря и канун Рождества – 6 января.

Кроме того, с 24 декабря до 2 января в стране откроют ТРЦ и рынки, временно возобновят работу муниципального транспорта и междугородние перевозки.

Полный список ограничений в Грузии:

На всей территории страны ввели комендантский час. Людям запретили выходить на улицу с 9 вечера до 5 утра.

Запретили все междугородние пассажирские перевозки. Передвигаться разрешено только на личном автомобиле или такси.

Ресторанам разрешили работать только на вынос.

Закрыли спортивные залы, бассейны, художественные студии и подобные заведения.

Детсады и ясли закрылись. Школьников полностью перевели на дистанционное обучение.

Работу непродовольственных магазинов и рынков запретили. Продолжать работать могут только зооаптеки, зоотовары, магазины бытовой химии и прессы.

Отметим, что ранее частичный или полный локдаун ввели Франция, Германия, Греция, Бельгия, Португалия, Австрия, Великобритания, Италия, Испания и Польша.