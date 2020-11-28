Стало відомо, скільки українців їздять на «зелених» номерах

Зараз в Україні зареєстровано 1740 номерних знаків для електрокарів.

Про це повідомив Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України на запит Радіо Свобода.

Повідомляється, що станом на 24 листопада 2020 року видано 1740 номерних знаків для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, більшість зареєстрованих в Україні електромобілів – це вживані моделі з ЄС та США. Моделлю-лідером вітчизняного ринку електрокарів є Nissan Leaf.

: mmr.net.ua

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