Керівники правоохоронних органів Херсона повернули місто в лихі 90-ті

В Херсоні рейдерські напади, продаж наркотиків та повне свавілля, очолюють великі чини в погонах.

Як стало відомо, з достовірних джерел, головними перевертнями в погонах являються: новий керівник поліції Олександр Прокудін, начальник карного розшуку Денис Карімов, його брат заступник начальника міського відділу поліції Рустам Карімов, зам начальника УВД — начальник кримінальної поліції Микола Цап.

Відповідно до інформації з таємного джерела, всі ці люди пов’язані між собою тяжкими кримінальними злочинами. Про що далі, більш докладно.

Брати Карімови та їх сім’я, на Херсонщині відомі не тільки як працівники правоохоронної системи, а як і головні діючі особи в рейдерських захопленнях. В сім’ї Карімових «спеціалістом» з рейдерства є їх батько, який регулярно вчиняє такі напади на фермерів області. Одним з постраждалих є і компаньйон Кальченко, яких, як відомо, наразі, намагаються засудити без будь-якої доказової бази. Причиною такої особистої неприязні, став супротив Кальченко проти рейдерів в погонах Карімових.

При цьому, керівник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, який, як відомо полюбляє легкі гроші, знаходиться під впливом свого зама Миколая Цапа. За для того, щоб Прокудін і надалі залишався під впливом свого кримінально-зашквареного зама, Цап з ним ділиться коштами від отриманих хабарів та плати за «замовні» справи.

З братами Карімовими, Цапа поєднують ті ж замовні справи, з яких, кожен перевертень в погонах має певну грошову винагороду.

По інформації нашої редакції, зам начальника УВД Микола Цап, отримав грошову винагороду за чергову сфабриковану кримінальну справу, а саме, проти Кальченко. Та окрім лобіювання мотивів рейдерів-Карімових, Цап отримав замовлення ще й політичного характеру. Замовником виступив нині новообраний міський голова Ігор Колихаєв.

Ще не будучи міським головою, він «змотивував» правоохоронців на те, щоб Кальченко інкримінували причетність до гучної справи по вбивстві херсонського підприємця Ігоря Пащенко. Такий хід був досить «логічним», адже за плітками, Кальченко були добре знайомі з одним з кандидатів на пост міського голови Херсона Володимиром Сальдо. Родичі вбитого Пащенко неодноразово, на камери, заявляли, що за його вбивством стоїть, саме єкс-мер Сальдо, в якого був конфлікт з загинувшим. Таким чином, на замовлення Карімових та Колихаєва, нашвидкоруч, без будь-яких слідчих дій, а значить, з повною відсутністю доказової бази, Кальченко вручили підозру у вчиненні тяжкого злочину, замовником якого, за неофіційною версією, був Сальдо. Неофіційною, з тої причини, що Сальдо відкупився від підозри великою сумою грошей. Але, відпрацьовуючи кошти та переслідуючи особисті незаконні мотиви, Цап, Карімови та Прокудін намагаються засудити Кальченко, навіть вчиняючи тиск на міських суддів.

Окрім рейдерських нападів на фермерів, перевертні в погонах були задіяні і в незаконному відчуженні майна пансіонату «Петровець», що знаходиться на узбережжі Чорного моря. Власниками цього пансіонату є представники відомої адвокатської компанії «Сталкер», які також являються компаньйонами Кальченко. На заваді повного рейдерського захоплення майна пансіонату знову стали Кальченко.

Доказом причетності рейдерів в погонах до захоплення майна пансіонату стало те, що майже все керівництво УВД, включаючи Цапа, Карімових, Прокудіна та вищих чинів обласної прокуратури стали власниками апартаментів на узбережжі Чорного моря, в пансіонаті «Петровець». І це є черговою причиною «ліквідувати» Кальченко, щоб не було завади розграбовувати Херсонщину.

Та це далеко не повний список «досягнень» керівників правоохоронних структур Херсона.

В 2015 році, нинішній зам начальника міськвідділу поліції Рустам Карімов, був ключовою дієвою особою в гучному скандалі побиття власника нічного клубу. Тоді, будучи в стані сильного алкогольного сп’яніння, він, та ще один представник поліції, до на півсмерті побили власника розважального закладу. З правоохоронних органів його не вигнали, а лише понизили в званні. Та з плином часу, та квітучою корупційною складовою в структурах Херсона, Карімов став займати керівну посаду.

З того ж достовірного джерела, нашій редакції стало відомо, що Микола Цап має безпосередню причетність і до незаконних автобусних перевезень на тимчасово окуповану територію Крим. Подейкують, що з саме з цих незаконних коштів Цап і придбав собі авто елітної марки, на якому красувався номерний знак «Ніколя», за що з нього глузувало майже все керівництво Управляння внутрішніх справ.

Та як виявилось, ненаситним перевертням Карімовим та Цапу цього мало, ці бандити в формі, є безпосередніми лобістами поширення наркотичних речовин на території Херсонщини. З подачі цих керівників владних структур, в області вільно продаються амфетамін, канабіс (ред. – конопля), опіумний мак. Та крім цього, під керівництвом Цапа та Карімових в Генічеському районі вирощуються цілі поля наркотичної коноплі.

Херсонців вже навіть не дивує той факт, що прокуратура систематично не бачить такого свавілля. Мало того, нашій редакції стало відомо, що всі ці протиправні, бандитські дії прокуратура умисно ігнорує, так як, також, має певний відсоток за «сліпоту» та допомогу в просуванні замовних справ.

З огляду на вищевказану інформацію, ми продовжуємо наше журналістське розслідування, про хід якого ми будемо повідомляти в наступних наших матеріалах.