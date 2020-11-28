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У Венедіктової наполягають, що Янукович досі у міжнародному розшуку, – ЗМІ

28.11.2020

Колишній президент України Віктор Янукович і далі перебуває у міжнародному розшуку.

Про це заявили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Ухвала Київського апеляційного суду від 16.11.2020, якою скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12.05.2020 про обрання підозрюваному Януковичу В.Ф, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначено новий розгляд у суді першої інстанції, не містить такого обґрунтування як недоведення прокурором факту оголошення його в розшук, у тому числі міжнародний», – заявили в прокуратурі. 

У відомстві додали, що ухвала Київського апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

12 травня Печерський районний суд Києва заочно заарештував Януковича у справі про розстріли на Майдані. За тиждень до цього суд ухвалив рішення про заочний арешт Януковича у справі про узурпацію влади.

16 листопада Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича за однією зі справ. Згодом суд пояснив, що прокурор не довів факт оголошення Януковича в розшук.

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