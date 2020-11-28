Нідерланди подарували Києву 100 000 тюльпанів. Їх висадили у центрі столиці як символ поваги нідерландців до героїв Небесної сотні

У центрі Києва висадили сто тисяч тюльпанів, які місту подарувало Королівство Нідерландів. Квіти символізують повагу нідерландців до героїв та героїнь Небесної сотні.

Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Зазначається, що проєкт реалізували за ініціативи консула України в Амстердамі Еміля де Севрена Жакета та підтримки посла України в Нідерландах Всеволода Ченцова. Цибулини тюльпанів до України допомогли доправити «Міжнародні авіалінії України».

Висаджені квіти зацвітуть уже у квітні-травні на клумбах Майдану Незалежності та біля будівлі Міністерства закордонних справ.

Сорти підібрали по кольорах — жовті, жовтогарячі та червоні. Геометричним візерункам, які виклали з квітів, також обіцяють надати об’єму завдяки різній висоті сортів тюльпанів.

«Упевнений, що у квітні вже ми побачимо квітучий Київ: 100 тисяч нідерландських тюльпанів у центрі столиці та ще 400 тисяч, висаджених в інших куточках Києва, зокрема, й на Співочому полі, стануть окрасою міста навесні», — розповів в. о. генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Король.