“Бабы еще нарожают!” Путін вирішив випробувати російську вакцину від COVID-19 на військових ЗС РФ

Понад 400 тисяч російських військових пройдуть вакцинацію від коронавірусу російським препаратом “Супутник V”.

Про це повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, – передає російський ТАСС.

“Відповідно до доручення президента почалася вакцинація особового складу Збройних сил проти нової коронавірусної інфекції. Всього планується вакцинувати понад 400 тис. військовослужбовців”, – сказав він.

Шойгу відзначив, що зараз щеплено більше 2,5 тис. військовослужбовців, а до кінця року це число зросте до 80 тис. людей.

Російський міністр також повідомив про проведені військовими дослідженнях по використанню для лікування COVID-19 плазми вакцинованих військовослужбовців з високим титром антитіл. Він зазначив, що ця методика вже показала ефективність при важких формах захворювання. За словами Шойгу, зараз в дослідженнях задіяно понад 500 вакцинованих військовослужбовців.