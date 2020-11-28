Раз уж ты дорвался туда, куда нам, смертным, ход заказан – ну плитку маме на кухню, что ли, нормальную купи. Голобородько фигов

Чем хуже ситуация в стране – тем круче джипы у элиты, давно известно. Тем завернутей понты. И тем больше необходимость время от времени спускаться со своего небожительства и делать дурацкие фоточки с хот-догами и коврами у мамы на кухне.

Вообще, на самом деле, все эти фотографии — Зеленский с родителями на кухне, Юля с хот-догом на заправке, Кучма с гитарой, Ющенко с пчелами — показывают, что отрыв от нормального мира, нормальной жизни, еще огромен.

У меня есть немало знакомых в Европе, состояние которых является шестизначным. И вот им совершенно нет нужны заниматься такой вот популистской херней, да еще и выглядящей так глупо, показывая, что — мы такие же, как и вы, мама и папа тоже живут в хрущобе в Кривом Роге, и диванчик вот у меня коричневый плюшевый страшный, и пасека такая же, как в любом селе. И ковер, как у родителей Чубайса и Дуни. И телевизор «Рекорд», как у Путина. А то, что у нас кортеж из черных джипов, вертолет, охрана и корпорации — ну это вынужденно, это по работе, такова се ля вя.

Собственно говоря, в нормальной жизни вы просто никогда не поймете, сколько у человека денег на счету. Может, сорок тысяч. Может два миллиона. Ему не надо будет делать вид, что он — такой же, как вы. Как ваши родители-пенсионеры. Потому что он — реально такой же.

Ну вот стоит какой-то мужик перед вами на очереди на заправке, заказывает кофе и хот-дог — да черт его знает, сколько у него денег. Мы с моим финским издателем пили пиво в забегаловке из пластиковых стаканчиков. А человек — миллионер. В джинсах, кроссовках, приехал на такси. Собственно, если бы мне не сказали, что он богат, мне бы и в голову не пришло.

Знаю я одного мультимиллионера, который покупает по выходным лицензию на рыбалку за пять баксов, или сколько она там стоит, ловит рыбу, а потом несет её в магазин в своей деревне и отдает им на реализацию по обычной цене — хотя у него тут же собственный спа-комплекс с рестораном, где эта рыба ушла бы впятеро дороже, а с его автографом — и в двдацатеро, но нет, обычные люди тоже должны иметь возможность доступа к нашему общему достоянию, морю, и ресурсам, которыми оно нас кормит. Ну то есть вот причаливает лодка, из неё выходит мужик в свитере и резиновых сапогах, отдает рыбу в магазин — и мультимиллионер. А может, и миллиардер, черт его знает. Владелец третьей по величине сети заправок в своей стране.

В Скандинавии это еще и на чиновников распространяется. Вот стоит тетенька перед тобой в очереди за помидорами, купила, села на велик, поехала. А опа — какая-нибудь премьер-министр.

В поезде, во Франции, кажется, уже не помню, зашел какой-то мужик, сел напротив меня, здрасьте-здрасте, лавли дэй изнт ит, а потом мне переводчик на ухо шепчет — министр транспорта.

С поэтом-лауреатом США — это типа министр культуры у них такой — мы гуляли по Пенсильвания-стрит в Вашингтоне, а когда попрощались — он стоял и ждал на переходе, когда загорится зеленый свет.

И все это абсолютно органично. Ждать зеленый свет вместе со всеми. Стоять в очереди. Съесть хот-дог на заправке. То есть, они все следят, конечно, за своим здоровьем, но иногда дряньки хочется всем, почему бы и нет. Сфоткаться у мамы дома. У мамы может быть обычная двушка, не бедная, но совершенно обычная по местным меркам, или домик в деревне в полторы комнаты, где она родилась и живет до сих пор — просто потому, что ей не надо, ну вот не надо ей хором, апартаментов и люстру хрустальную за пятьсот тыщ, вот она родилась в этом доме и живет, а то, что у сына на счету два миллиона, или семь, или десять — ну и ок, ну и работай на здоровье, какая разница. Сидит, вяжет себе крючком на веранде.

А сын приедет на велосипеде. Потому что огромный черный танк с двумя такими же танками охраны — это какая-то чрезвычайная ситуация. Это ты либо свидетель против мафии под жуткой охраной, либо не знаю, что. Но добровольно самому себе купить огромный авианосец, нанять еще два таких же для охраны, построить замок в Конча-Заспе, окружить его трехметровым забором с собаками и вышками и каждое утро ездить оттуда в город, как на боевой выход, под сто шестьдесят и на красный свет — это вообще никому в голову не придет. Ну вот просто не придет. Да и не дадут этого сделать, собственно.

То есть, будет, конечно, дом, хороший дом, современный — но он будет окружен живой изгородью. Ну или каким-то резным декоративным заборчиком. А в гараже будет стоять паркетник средней комплектации. Не дешевый. Но и не кричащий.

В моей любимой рубрике «Новости из Эстонии» с полгода назад попадалась заметка о подозрении на коррупцию — какая-то тетенька чиновник купила себе паркетник «Киа» за 50 тысяч долларов — зачем чиновнику такой дорогой автомобиль? Корейский паркетник. А тетенька что-то надо было ездить в поля, где грунтовые дороги. Извинялась, продали, вроде. Дикие люди.

Вообще, понты считаются таким жутким моветоном, что… Большая черная машина — это стабильный повод для насмешек. Пиписька, значит, маленькая, и куча комплексов.

Поэтому делать вид «мы такие же, как вы, вот, видите, даже хот-дог едим» совершенно не нужно. Но, что в этой схеме намного важнее — вы тоже такие же, как они.

Потому что при достаточном приложении усилий, целеустремленности и трудолюбии каждый из нас тоже может заполучить все то же самое. Дом, счет, деньги. И это — нормальная ситуация. Которая не вызывает раздражения. Работай, паши по восемнадцать часов в сутки — и пожалуйста. У тебя все будет.

А в странах переходных демократий они знают, что они — не такие же. Что они получили вот это все не своим трудом, умением, образованием, пятью языками, талантом, а — схематозом. Доступом к ресурсам. Нахождением в нужном месте в нужное время. Связям. Договорнякам. Воровству. Офшорам.

И что вы никогда не сможете быть такими же, как они. Потому что никто вас в эту касту не допустит.

И отсюда этот постоянно извиняющийся взгляд. И эти фоточки. И непонимание, что модель «я с хот-догом» или «я на простенькой кухне у мамы», которая на Западе совершенно органична, в странах переходного пост-советского пространства не вызывает ничего, кроме раздражения, агрессии, и издевательств.

Ну, блин, ну раз уж ты дорвался туда, куда нам, смертным, ход заказан во веки веков, если у тебя пентхаус в Крыму — ну плитку маме на кухню, что ли, нормальную купи. Голобородько фигов.

И вот в этом — пропасть.

Эти фоточки — они совсем не смешные. Они грустные. Показывающие, как далеко нам еще топать и топать до того, что хотелось бы считать нормой. В первую очередь в ментальном плане. Чем хуже ситуация в стране, тем круче джипы у элиты, давно известно. Тем завернутей понты. И тем больше необходимость время от времени спускаться со своего небожительства и делать эти дурацкие фоточки с хот-догами и коврами у мамы на кухне.

Вот такие пироги.