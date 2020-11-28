В Раде созвали большое совещание: главные вопросы

В субботу, 28 ноября, в Верховной Раде собрали большое совещание всех глав фракций парламента.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп «Голоса» Ярослав Железняк. Он отметил, что глава ВР Дмитрий Разумков созвал совещание на 11:00.

Нардеп сообщил, что присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместители.

«Встреча офлайн, но наш президиум Рады, кто еще с коронавирусом, – на онлайн подключении. Состав серьезный. В последний раз такой сбор помню, как только ввели карантин», – рассказал Железняк.

По его словам, на совещании обсудят работу Рады в декабре. Среди основных вопросов рассмотрят бюджет на 2021 год, законопроекты по «конституционному кризису», о поддержке бизнеса и отсрочке РРО и о назначении главы НАБУ.