Степанов заявил, что в Украине удалось замедлить динамику заражения COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов утверждает, что в стране удалось замедлить рост числа заражений коронавирусом (COVID-19).

Как сказал он на брифинге, после окончания карантина выходного дня можно будет увидеть, удалось ли сбить «ураганную динамику» заболевания.

«Сейчас предварительно мы видим, что все же, если исходить из тех прогнозов математических моделей, которые были, нам немного удалось действительно остановить такой бешеный рост количества инфицированных», – отметил Степанов.

В то же время он подчеркнул, что очень важно придерживаться до конца всех противоэпидемических мероприятий, чего сейчас всем не хватает.