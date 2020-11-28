Повінь – зміна системи

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Благодаря силе политической системы позор США длился лишь 24 дня

28.11.2020

Помилование уходящим американским президентом Дональдом Трампом его бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна стало отличным напоминанием о первых неделях правления бизнесмена, сумевшего победить в борьбе за Белый дом, об опасности, нависшей тогда над Соединенными Штатами и всем миром, и об эффективности американской политической системы, которая смогла остановить по крайней мере наиболее одиозных людей из окружения нового президента

24 дня, которые Флинн провел в офисе советника президента по вопросам национальной безопасности, – это дни позора. И дело не только в знаменитой встрече будущего американского чиновника с российским послом в Вашингтоне. Дело в том, что еще до этой встречи Флинн не скрывал своих симпатий к Кремлю и своей чудовищной беспринципности. Его появление на приеме российского пропагандистского канала Russia Today рядом с Владимиром Путиным было не случайностью, а кульминацией этой беспринципности.

Флинн выступал в качестве одного из дежурных комментаторов этого лживого телеканала, который, как бы ни прикрываться разговорами о свободе слова и важности донести свою мысль то любой аудитории, – все же не Fox News. И при этом никаким особенным секретом не является то, что многие западные комментаторы российского телеканала выступают там не просто так. Не потому что им хочется комментировать, а потому что хочется хорошо жить.

И мы не будем выяснять, что же на самом деле определяло отношения Флинна с Москвой – совпадение взглядов или желание хорошо жить. Потому что, как правило, в таких случаях желание хорошо жить приводит к совпадению взглядов, аморальность тянется к аморальности. Почему бы Флинну в таком случае действительно не пообещать изменить политику в отношении к России? И можно сколько угодно твердить, что это были наивные обещалки человека, не понимавшего силы американской политической системы и ее инерции. Но почему-то такими же наивными были ожидания Путина, который действительно отказался от введения контрсанкций в ответ на последние санкции администрации Барака Обамы в расчете на крутой поворот администрации Трампа в сторону от здравого смысла. 

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Этого поворота не произошло. Но потому что не хотели или потому что не смогли? Ведь генерал Флинн был отнюдь не единственным человеком в окружении Трампа, известным своими контактами с российскими политическими кругами. Еще один такой человек – бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, которого удалось остановить на взлете. Манафорту, в отличие от Флинна, провертевшегося эти три года в ожидании приговора, не удалось уйти от настоящего тюремного заключения – но не из-за подозрений в сговоре с Кремлем, а из-за доказанного обвинения в работе на структуры, связанные с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Впрочем, какая разница? И Путин, и Янукович – это одна и та же мафия, одни и те же представления о политике и морали, о цивилизованном мире. Это просто две стороны одной и той же постсоветской медали – бандит и чекист. И какой же ужас, что в ближайшем окружении новоизбранного американского президента находились люди, готовые содействовать интересам этой наглой, не скрывающей своего презрения к цивилизованному миру мафии! И какое же счастье, что этих людей удалось остановить и принудить Трампа, и сейчас не скрывающего своих симпатий к Флинну и Манафорту, воспользоваться услугами людей с более приличной репутацией. Хотя многие из этих людей вызывали у президента куда большее раздражение, чем его бывшие «соратники».

Впрочем, это уже история. Наступил последний для Дональда Трампа День благодарения в Белом доме.

 

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