ГБР «шмонает» у матёрых мытарей-схематозников

Обыски проходят по 30 адресам. Под прицелом Михаил Мирошниченко, Геннадий Романенко и Игорь Резник.

Утром 27 ноября Государственное бюро расследований начало серию обысков у начальника внутренней безопасности Таможенной службы Михаила Мирошниченко и директора Департамента по борьбе с контрабандой Игоря Резника, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал «Силовой», который, в свою очередь, ссылается на источники.

«Источник также сообщает, что обыски идут у организатора контрабандных схем экс-таможенника Геннадия Романенко (на фото его дом в Романкове). Обыски проводятся по 30 адресам — в офисах и по месту жительства фигурантов и связанных лиц. Убытки по схемам оцениваются миллиардами. Романенко уже 5 лет не работает на таможне, но уверенно сидит на схемах и до последнего расставлял своих людей на ключевые должности», — говорится в сообщении.

Как пишет в своем Telegram-канале народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк, Романенко подозревают в организации контрабандных схем, которые привели к миллиардным потерям для государственного бюджета.

Она также обнародовала постановления суда, которые полностью изображают схемы связей между Романенко, контрабандистами и сотрудниками таможенных органов.

В частности в постановлении Печерского суда говорится о том, что группа, которая состояла из таможенных брокеров, бывших правоохранителей, а также бывших и нынешних таможенников ввозили в Украину товары из Турции, занижая их таможенную стоимость при растаможке.

«Я думаю, деньги для оплаты пенсий, субсидий, кислородных концентраторов и дорог следует искать не в МВФ, а дома у вышеуказанных лиц», – заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

Мы же остановимся на том, что известно о некоторых фигурантах этого дела.

Геннадий Романенко

Как писал ранее CRiME, Геннадий Васильевич – персонаж, малоизвестный широкой общественности. Он попадал в громкие коррупционные скандалы, но влиятельные покровители берегли Романенко, как зеницу ока, посему ему всегда удавалось выйти сухим из воды.



Геннадий Романенко

Геннадий Романенко довольно долго возглавлял Киевскую региональную таможню. Несмотря на то, что оная находится на значительном удалении от границ и портов, через нее официально оформляется ни много, ни мало – 35% всего импорта.

В 2011 году на Киевской таможне случился скандал – одного из клерков «повязали» на крупной взятке. СБУ начала копать глубже и вышла на масштабные схемы мздоимства. Геннадия Романенко оперативно сняли с должности и перевели на Полтавскую таможню, где тот отсиживался до тех пор, пока скандал не утих. А в 2012-м он опять возглавляет Киевскую таможню. И спокойно трудится там вплоть до 2014-го.

Как писал сайт Golos.ua, Романенко организовал работу следующим образом: через своего поверенного – бывшего начальника отдела кадровой работы таможни Андрея Каращенко, он контролировал работу всей группировки. А именно — обеспечивал организацию бизнес-встреч, а также поиск и покупку имущества за границей. На “честно заработанные”.

В качестве главного «кассира-бухгалтера» Романенко пригласил бывшую начальницу управления таможенной стоимости, классификации товаров и средств регулирования ВЭД, уроженку Донецкой области Ольгу Чернову.

Известно также, что «взносы» собирались курьером по фамилии Светковский, каждую неделю, под непосредственным контролем Каращенко. «Планерка» проходила в офисе на Дружбы народов в Киеве. Там же, к слову, решали, кому из предпринимателей и давать привилегии при оформлении грузов.

Примечательно, что сами субъекты ВЭД особо не протестовали и ежемесячно предоставляли «смотрящим» отчет об объемах деятельности и передавали «наличку», дополняя этот процесс данными о ситуации на подконтрольных предприятиях.

Впрочем, нужно отдать должное Романенко: в отличие от других чиновников-коррупционеров, он старается особо не «светить» нажитым непосильным трудом. Он не построил себе что-то типа Версаля, а ограничился сравнительно «скромным» (стоимостью где-то $4-5 млн) особняком в пригороде Киева.

Однако Геннадий Васильевич не смог себе отказать в такой «маленькой» роскоши, как собственное футбольное поле.

Карьерными успехами и доступом к многомиллионным денежным потокам Романенко обязан своему родственнику (куму) – Игорю Калетнику, члену олигархического клана Калетников – спонсоров Коммунистической партии Украины и пособников режима Януковичей.

Игорь Калетник начал карьеру таможенника еще во времена раннего Кучмы – в 1995 году. Янукович, став президентом в 2010 году, в благодарность за помощь коммунистов в захвате за власть, назначил Калетника главой Государственной таможенной службы. В 2012-м Калетник уходит в Верховную Раду, став депутатом и заместителем спикера парламента. Однако, несмотря на то, что финансовые потоки вообще и таможню в частности тогда подмяли под себя «младоолигрхи» из окружения Александра Януковича (старшего сына диктатора), людей Калетника трогать не стали. Так что Романенко спокойно пересидел на своем месте как Януковича, так и его свиту вместе с Калетником. Кстати сказать, нынче Игорь Калетниик пребывает в розыске по уголовному делу о фальсификации голосования ВР по приснопамятным «диктаторским законам», принятие которых, как вы помните, спровоцировало зимой 2014-го уличные бои в центре Киева.

Примечательно, что и Геннадий Романенко в какой-то мере также причастен к трагическим событиям зимы 2013-2014. Именно через его таможню оформлялись партии не сертифицированных в Украине светошумовых гранат из России, которые использовались силовиками для разгона Майдана. Из-за применения этих «левых» боеприпасов увечья получали не только протестующие, но и милиционеры – иногда гранаты взрывались у них в руках. Впрочем, после победы революции в СМИ появятся явно заказные публикации о том, что Романенко на самом деле те гранаты в Украину не пускал, а даже наоборот, что он помогал «Автомайдану», а затем добровольческим батальонам в зоне АТО. Понятное дело, такой «пиар» просто необходим, если ты претендуешь на высокую «хлебную» должность.

В мае 2014-го Геннадий Васильевич пытался вернуться в Киевскую региональную таможню (на тот момент он из нее не уходил, а «спрятался» в отпуске, чтобы его нельзя было уволить на законных основаниях, что, в прочем, не суть важно). На уровне Верховной Рады его лоббировал еще один «король» контрабандных схем – Виталий Хомутынник.

После бегства Януковича Хомутынник буквально на следующий день вышел из Партии регионов и стал первым заместителем председателя депутатской группы «Экономическое развитие» (позже эта группа развалилась, и Хомутынник создал новое депутатское объединение под названием «Возрождение»). Группа вошла в новую коалицию и пыталась диктовать условия большинству, которое остро нуждалось в количестве голосов для принятия решений. Одним из таких условий была возможность контролировать таможню. Насколько известно, там далеко не всё «срослось». Так или иначе, персонажи, которых публично называли «людьми Хомутынника», в таможню вроде как не попали. Но. 4 июля 2014 года главой Государственной фискальной службы назначают Игоря Билоуса, а Геннадий Романенко становится его советником.

Как видим, не оставался без дела Геннадий Романенко и при «слугах народа».

Игорь Резник

Игорь Резник также отчасти созрел под крылышком Хомутынника.



Игорь Резник

Как писал на своей странице в Фейсбук Влад Сидоренко, в конце августа 2020 года после увольнения очередного начальника всея таможни Муратова Кабмин возложил временное исполнение обязанностей главы ГТСУ на зам.преда Андрея Павловского, который мгновенно начал расставлять на ключевые посты нужных людей, которые и стали костяком нового «офиса контрабанды».

Перво-наперво в «дело» был возвращен заместитель начальника координационно-мониторинговой таможни Игорь Резник, человек с огромным коррупционным шлейфом, который спешно ушел в декретный отпуск после возникших у нового главы ГТСУ достаточно неприятных к нему вопросов со всеми потенциальными для него последствиями.

Резник вернулся, заняв через фиктивный конкурс должность руководителя ключевого подразделения, контролирующего контрабандные схемы на таможне, – департамента противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде. Именно Резнику было поручено возглавить новый «офис контрабанды» и быстро возродить коррупционные схемы оформления грузов, которые бы приносили многомиллионные теневые доходы.

Для выполнения этой задачи Резнику были созданы все условия. В частности, решен вопрос с кадрами, которые являются главным инструментом реализации таможенной коррупции. Спустя неделю после его отставки, 28 августа 2020 года, ГТСУ провела в целом 15 фиктивных конкурсов на должности руководителей всех департаментов и ключевых отделов гостаможслужбы.

Победителями всех этих конкурсов стали люди Резника.

В принципе, весь костяк нового «офиса контрабанды» избирался по одной схеме. Исключением не стал и его главарь. Заявки на участие в конкурсе подали 24 человека. К собеседованию был допущен только Резник. Резюме остальных 23 кандидатов без пояснения причин рассмотрены не были.

Собеседование с Резником проводила и.о. директора департамента управления персоналом в недействующей на тот момент структуре аппарата ГТСУ Ирина Цымбал, которая не имела никаких правовых оснований и полномочий проводить собеседования с кандидатами на должности в действующую структуру аппарата ГТСУ.

К тому же сама Ирина Викторовна, нынешняя генпрокурорша, в этот момент тоже участвовала в конкурсе на должность начальника департамента управления и развития персонала, в котором, безусловно, тоже победила.

В итоге спустя месяц работы новоназначенных коррумпированных чиновников группа Резника фактически совершила рейдерский захват украинской таможни. «Офису контрабанды» удалось полностью взять под свой контроль «турецкий поток» одежды и обуви, вернув право монопольного импортера одиозному контрабандисту Виктору Шерману.

Игорь Резник — птенец из гнезда Романа Насирова, который временно, в начале 2019 года, возглавлял Херсонскую, а в феврале – апреле 2019 года – Николаевскую таможню. В то время ГБР расследовало нарушения при оформлении ввоза минеральных удобрений на Николаевской таможне, вследствие чего государство потеряло 162,7 млн грн. Претензии к чиновнику имели также Генпрокуратура, МВД и НАБУ.

В их адрес поступил запрос от народного депутата Роберта Горвата с претензиями по целой группе товаров (931 позиция), которые незаконно ввозились в Украину без уплаты пошлин. Резника обвиняли в свободном пропуске на территорию Украины 31 группы российских товаров. Грузы принадлежали ЧП «Укрхимтрест», ООО «Белор Украина», ООО «Вибо-Транс» и нескольким другим фирмам-импортерам.

Кроме того, Резника подозревали в причастности к краже более тысячи тонн контрабандного ячменя со склада в Николаеве в начале апреля 2019-го. Задержанный на таможне ячмень, который пыталось нелегально ввезти ООО «ЮГ-Резерв» через ООО «Ника Транс Логистика», был отдан Резником на хранение в складах ООО «Аскет Шиппинг». А 5 апреля обнаружилось, что весь ячмень таинственным образом исчез.

Но «вишенкой на торте» махинаций таможенника Резника стала история с ввозом бокситов на территорию Николаевского глиноземного завода. Начальник таможни разрешил ввозить бокситы в режиме переработки, что привело к уклонению от уплаты собственником предприятия, российским олигархом, близким к Путину, Олегом Дерипаской налогов в госбюджет Украины в размере 1,3 млрд грн.

В 2016 году Резник взлетел по карьерной лестнице до должности и.о. директора департамента борьбы с таможенными правонарушениями центрального аппарата ГФС. Тогда ведомством правил Роман Насиров.

Еще одним «ангелом-хранителем» Резника оказался Владимир Скоробогач – «король мясной контрабанды Харькова», в свое время финансировавший пророссийский «Оплот». Скоробогач был тесно связан с экс-регионалом Виталием Хомутынником.

«С назначением Резника Хомутынник получил под контроль значительное количество таможен и целых направлений импорта. Менеджером этого бизнеса является Владимир Скоробогач – заместитель главы Харьковского областного совета. Они работают вместе уже много лет, при разных правительствах пользуясь статусом фактических распорядителей таможни. В Украине таможня всегда контролировалась не государством, а «решалами», которые устанавливают свои теневые правила игры. У Хомутынника уже немало своих людей в ГФС, и теперь он усиливает свои позиции, – писал журналист Юрий Бутусов, добавив, что Резник получил свое место не случайно. – Все указывает на то, что он – ставленник так называемого «офиса» – группы высокопоставленных лиц во главе с депутатом от БПП Александром Грановским. Именно «офис» до недавнего времени держал в руках все нити контрабанды в стране».