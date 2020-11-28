Женщина на свидании обворовала мужчину и бросила с ним своего сына

В Мариуполе 37-летняя после свидания с малознакомым 39-летним мужчиной украла его деньги и исчезла, бросив с ним своего восьмилетнего ребенка.

По сообщению полиции Донецкой области о происшествии патрульным сообщили около 3:00. Житель Центрального района Мариуполя объяснил, что накануне познакомился с женщиной, которая заглянула к нему в гости, прихватив сына.

Вечером взрослые распивали алкогольные напитки, после чего женщина взяла деньги и ушла в неизвестном направлении, а мальчик остался.

Правоохранители отвезли мальчика домой, но там никого не оказалось. Его передали инспекторам ювенальной превенции до дальнейшего выяснения обстоятельств.