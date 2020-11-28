Под Киевом детей заметили за опасным развлечением в высокоэтажном доме

В Киево-Святошинском районе на Софиевской Борщаговке заметили маленьких детей за опасными развлечениями в окне многоэтажного дома.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Telegram-канале.
Двое детей решили поиграть и вылезли наружу из окна квартиры. Один из мальчиков перелез в другое окно на высоте, держась за раму.
Все это могло закончится трагедией. На кадрах видно, что квартира находится на высоком этаже.
Такие развлечения увидели в ЖК «Софиевская Сфера» в доме 126/18.
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