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Под Киевом детей заметили за опасным развлечением в высокоэтажном доме

28.11.2020

В Киево-Святошинском районе на Софиевской Борщаговке заметили маленьких детей за опасными развлечениями в окне многоэтажного дома.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Telegram-канале. 

Двое детей решили поиграть и вылезли наружу из окна квартиры. Один из мальчиков перелез в другое окно на высоте, держась за раму.

Все это могло закончится трагедией. На кадрах видно, что квартира находится на высоком этаже.

Такие развлечения увидели в ЖК «Софиевская Сфера» в доме 126/18.

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