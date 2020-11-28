Суд продлил арест экс-нардепа Максима Микитася до 24 декабря

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил бывшему президенту государственной строительной корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 декабря включительно.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В конце октября Апелляционная палата ВАКС продлила арест Микитася до 30 ноября, снизив размер залога экс-президенту компании “Укрбуд” со 100 млн грн до 80,5 млн грн.

Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн.

После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО. Однако в январе в январе 2020 года пограничники сняли Максима Микитася с рейса в аэропорту “Борисполь” при попытке выехать из Украины. После этого он был вновь взят под стражу, а часть внесенного за него залога в размере 50 млн грн – взыскана в госбюджет, напоминает издание.