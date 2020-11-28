Совещание фракций в Верховной раде: о чем договорились

Во время совещания фракций Верховной рады в субботу, 28 ноября, согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Консультации по законопроекту о Конституционном суде Украины (КСУ) продолжатся.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

«По НАБУ мы поговорили, есть полное согласование, то есть все фракции высказались в поддержку законопроекта», — сказал он.

По его словам, относительно Конституционного суда Украины пока еще продолжаются консультации.

«Мы до понедельника определимся с электронным декларированием. А по самому КСУ сейчас выглядит наиболее компромиссным законопроект о том, решение КСУ должны приниматься двумя третями состава», — сказал он.

Время голосования за возврат электронного декларирования будет определен после того, как законопроект согласует комитет.

«На следующей неделе должны какую-то компромиссную версию по возврату электронного декларирования», — сказал Арахамия.

Он также подтвердил планы Верховной рады принять закон о государственном бюджете на 2021 год в конце следующей недели или через неделю.